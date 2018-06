Pepitas: Para Lourdes Flores, el Gobierno de turno da una ‘sensación de inacción’

EN JULIO

En el Hall de los Pasos Perdidos se comenta que recién en julio empezarán las conversaciones entre bancadas para definir si presentan una lista que compita con el fujimorismo. No me diga…



‘OPORTUNISMO’

El abogado Carlos Rivera dijo que fue ‘oportunismo político’ que Keiko Fujimori publique una foto al lado de su padre, ya que a ella no le causaría mayor problema que se anule el indulto. Ayayay…

UN MILLÓN

Un total de 1 millón 661 mil 892 electores participarán por primera vez en los próximos comicios regionales y municipales del domingo 7 de octubre, según informó la ONPE . Ya lo saben, señores…



DESIGNADO

El general PNP (r) Carlos León Romero fue designado por el Gobierno como nuevo viceministro de Orden Interno. Estaba chambeando como jefe de la Dirección de Inteligencia. Así es…

ÁRBITRO

En una entrevista televisiva, Mauricio Mulder contó que de joven fue árbitro de fútbol en Francia . Vio un aviso, se apuntó, le dieron un curso y listo. Le pagaban 100 francos (algo de 120 dólares) por partido. Aaassuuu...



‘LLORONES’

La fujimorista Karina Beteta calificó de ‘llorones’ a los ‘PPKausas’. Dizque solo saben lamentarse, no quieren mejorar y buscan desestabilizar la gestión del presidente Martín Vizcarra . Uyuyuy…

‘INACCIÓN’

Para Lourdes Flores , el Gobierno de turno es uno ‘en el que todos se cuidan, donde no hay audacia, dando la sensación de inacción’. La ‘Tía Lulú’ pidió a los ministros no ser ‘mudos’…

