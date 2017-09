Pepitas: Luz Salgado no faltó ni un solo día a ‘chambear’ al Congreso

PUNTUALES I

Luz Salgado encabeza la última lista de congresistas puntuales con un 100% de asistencias. ¡O sea que no faltó ni un solo día! Eso es chambear...



PUNTUALES II

En segundo lugar se encuentran Benicio Ríos Ocsa, Percy Alcalá y Gladys Andrade con 96% de asistencias. Luego siguen ‘Techito’ Carlos Bruce y Alberto de Belaunde. Ya viene el ranking de los más faltones. ¡Agárrate, Catalina!...



CONFERENCIAS

En Twitter recordaron una investigación de IDL-Reporteros sobre Alan García. Dicen que cobró 155 mil dólares por dar conferencias a cuatro empresas que contrataron con el Estado en su segundo mandato. ¡Cuánta plata!…



YEHUDE

El exministro Yehude Simon pasa la voz que ha decidido conciliar y buscar la unidad con ‘Juntos por el Perú’ y otras fuerzas de izquierda. Por allí preguntan si no serán ‘vientre de alquiler’...



BICAMERALIDAD I

Kenji Fujimori presentó un proyecto para que el Congreso vuelva a ser bicameral y Héctor Becerril lo ‘mandó al tacho’. Dizque ‘no es necesario ni importante’. Directo a la yugular. Ayayay…



BICAMERALIDAD II

Posición contraria tuvo la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, quien indicó que el retorno del Senado dará un ‘mayor filtro y mejorará la calidad de las leyes’. No me diga…



INVESTIGADO

Otro roche. La Comisión de Ética podría investigar al fujimorista Luis López por enviar un oficio a la FAP, donde pide que se ejecute un fallo del Indecopi que favorece a su hermano. ¡Qué cosa!…



CONFIANZA

Gloria Montenegro, de Alianza Para el Progreso, manifestó que en estos momentos existe un clima político propicio para ‘otorgarle el voto de confianza’ al gabinete liderado por la guapa Meche Aráoz. Vale…



