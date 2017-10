Pepitas: PPK preparó esta especialidad para el desayuno por el ‘Día del Huevo’

SONRISA

Durante su presentación en el Congreso, Keiko Fujimori sonreía a cada rato y a veces hasta parecía esforzarse para no hacerlo...



DISTRACCIÓN

El fujimorista Jorge Castro cuadró a Richard Arce, del Frente Amplio. Lo acusó de estar distrayendo con preguntas fuera de lugar. “A palabras necias, oídos sordos”, respondió Arce.



REGALOS

Otra de Yesenia Ponce. Un asesor de su despacho reveló que dio regalos al presidente de la Comisión de Ética, Juan Carlos Gonzales. Este último dice que nunca recibió y si los han dejado, están tirados en su oficina. Quééé...



HUEVOS REVUELTOS

Ante la atenta mirada de su esposa Nancy Lange, PPK preparó huevos revueltos en Cañete, donde inauguró el gas natural. Luego tomaron desayuno con una familia...



MARITZA

La fujimorista Maritza García está con roche por pedir que las mujeres no provoquen a los hombres para que no les peguen. Daniel Salaverry sostiene que esa es una ‘barbaridad’ y debe dar un paso al costado en la Comisión de la Mujer...



MENSAJE

Karina Beteta aprovechó para darle su chiquita a PPK. Afirmó que lamentablemente no podrán saber si el líder de los ppkausas recibió o no apoyo de Odebrecht porque se negó a declarar. Uyuyuyyy...



CON GLADYS

Idel Vexler, ministro de Educación, afirma que se molestó cuando se enteró que Gladys Tejeda no fue convocada a los Bolivarianos. Asegura que una atleta de su categoría no puede quedar fuera...



