Pepitas: Yeni Vilcatoma pide a ministro de Justicia que renuncie por ‘cortina de humo’ de la pena de muerte

‘SOBERBIOS’

Salvador Heresi llamó ‘soberbios’ a los fujimoristas, pues indica que creen que con su mayoría en el Congreso no pueden ser investigados por la Fiscalía. Agarren esa flor…



EN TWITTER

Nadine Heredia usó su Twitter para expresar sus condolencias a la familia del guitarrista ayacuchano Raúl García Zárate. Asegura que escuchó su música durante su niñez…



‘CORTINA...’

Para Yeni Vilcatoma, el ministro Enrique Mendoza creó una ‘cortina de humo’ al hablar de la pena de muerte. Dizque así no habla de los problemas en el sector Justicia. Le pidió que renuncie.

Ayayay…



SERÍA HOY

Ya que hablamos de la pena de muerte para violadores de menores, fuentes del Ejecutivo informaron que este tema podría ser visto hoy durante el Consejo de Ministros. Recibiría ‘luz roja’. Hummm...



INFORMACIÓN

Si no cumple con entregar la información que le solicitaron, la Comisión Lava Jato podría allanar las oficinas del gobernador regional del Cusco, Edwin Licona. La que se viene…



GALARRETA

Luis Galarreta chancó a los magistrados del Tribunal Constitucional por haber recurrido a la Corte Interamericana y denunciar que los están presionando por el caso ‘El Frontón’. Dizque es inaudito. Uyuyuy…



‘ZARES’

Para el expremier Óscar Valdés, PPK no debe insistir en los ‘zares’, que son incompatibles con el sistema. Dizque debe exigir a la PCM y el gabinete hacer su trabajo en la reconstrucción. Ayayay...



JUDICIALES

Luego de una semana, los trabajadores del Poder Judicial decidieron suspender su huelga indefinida...



