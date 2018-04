Peppa Pig y la espeluznante imagen de su rostro visto de frente [FOTOS]

Peppa Pig no es como la conocemos. ¿Por qué nunca su rostro se muestra de frente? No lo sabemos. Lo cierto es que la cerdita más popular y querida entre los niños siempre aparece de perfil, al igual que los otros integrantes de la serie animada.



¿Cómo luciría Peppa Pig si se mostrara con el rostro de frente? Esta parece ser la pregunta que se hizo el usuario de Twitter Kwon Hanchi, quien no demoró en dibujar a Peppa Pig con su rostro visto de frente.



Como se sabe, en la imagen original de la serie animada Peppa Pig aparece con dos ojos y dos fosas nasales. Kwon Hanchi dibujó los bocetos de cómo luce actualmente Peppa Pig y cómo luciría si los dibujantes la mostraran con el rostro de frente.



Los bocetos fueron difundidos en Twitter y los seguidores de la cerdita no demoraron en reaccionar. En la imagen de Kwon Hanchi Peppa Pig aparece con cuatro ojos en total y cuatro fosas nasales.