Huarique. Al perder su trabajo como agente inmobiliario y ver que los restaurantes están reactivándose, Christian Farías decidió abrir una anticuchería en el corazón de Santa Anita. De esta manera, surgió ‘De Toro corazón’ hace cuatro meses para deleitar a los vecinos con una variedad de parrillas.

“Antes de abrir el negocio, mi pareja y yo hicimos un estudio sobre qué podíamos hacer, en qué emprender, así surgió la idea de la anticuchería. Además, como nos encantan los anticuchos no la pensamos mucho y nos lanzamos. Abrimos hace poco, pero la aceptación de la gente ha sido excelente, nuestro éxito se debe al buen sabor de nuestras parrillas”, expresa este pujante emprender de 45 años.

En este local los clientes destacan cuatro factores en especial: la buena sazón, la atención amable, el ambiente agradable y la presentación de los platos.

En su carta destacan las parrillas, una de ellas, y la más solicitada en el local, es el combo especial, que trae dos palitos de anticuchos, rachi, mollejita, pancita, choncholí, chorizo, papas y choclos sancochados. “Este plato es bien surtidito e ideal para dos personas”, agrega Farías.

Hace unas semanas, unos delincuentes entraron a este local, esto no ha desanimado a su dueño y más bien le ha dado las fuerzas necesarias para trabajar con más ganas.

Para ver su carta, promociones y hacer reservas puedes revisar su página de Facebook (@Detorocorazon) o web: www.anticucheriadetorocorazon.com

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Chef trabajó en hoteles 5 estrellas y ahora la rompe con su propia cebichería

Este emprendedor está orgulloso por haber heredado la buena sazón de su madre y seguir con el negocio familiar que ella inició hace mucho tiempo en su querido Áncash.

Participó en la preparación de un cebiche gigantesco en el Callao hace 13 años, eso lo motivó más a emprender en el rubro de la comida marina. Fotos: Trome.

Huarique. A sus 55 años, Alberto Reyes Huamán está orgulloso por haber heredado la buena sazón de su madre y seguir con el negocio familiar que ella inició hace mucho tiempo en su querido Áncash. Es así que, desde el 2019, atiende en su cebichería ‘Chef Pirata’, en San Juan de Lurigancho.

“Antes de abrir mi propio restaurante trabajé en diferentes hoteles de 5 estrellas. Todo empezó en 1988, desde entonces he ganado muchísima experiencia y también me he preparado: estudié gastronomía. Hace dos años me ofrecieron el traspaso de un negocio de comida. Era la oportunidad que estaba esperando, no lo pensé mucho y me lancé”, cuenta este pujante emprendedor.

Participó en la preparación de un cebiche gigantesco en el Callao hace 13 años, eso lo motivó más a emprender en el rubro de la comida marina. Entre los platos que ofrece a su fiel clientela están los cebiches, tiraditos, rondas marinas, tríos y el famoso barco, que trae cebiche clásico, arroz con mariscos, chicharrón de pescado y pota, y dos copas de leche de tigre.

Al chef Alberto le gusta innovar, por eso en su carta podemos ver un fetuccini en salsa de mariscos o un enrollado bañado en salsa blanca especial de la casa. Para ver sus promociones o solicitar delivery, pueden revisar su página de Facebook (Cevicheria chef pirata).

MÁS INFORMACIÓN:

Cómo descargar tu carné de vacunación: revisa AQUÍ las formas para obtener gratis el documento

COVID-19: Gobierno prohíbe reuniones sociales y en domicilios durante Navidad y Año Nuevo