La periodista Angela Ccanto fue retirada de la planilla de columnistas del medio de comunicación digital Sudaca.pe, luego que en las redes sociales fue denunciada de abandonar al perro que adoptó, llamado ‘Rambo’, amarrado a la reja de la casa de la persona que se lo entregó. Al respecto, la comunicadora negó la acusación y afirmó que regresó al can a su dueña y rescatista.

Días atrás, Ccanto fue acusada de ‘abandonar a Rambo, un perrito callejero que habría sufrido cáncer y que ella había decidido adoptar, amarrado a la vivienda de la mujer que se lo entregó.

🚨ADOPTAR UN ANIMALITO NO ES UN JUEGO🚨 Hace un año la periodista Angela Ccanto (@CcantoBuendia) adoptó a Rambo, un callejerito que sufrió de cancer. Hace unos días lo abandonó dejándolo amarrado en la reja de la casa de una colaboradora que veía su caso. (1/2) pic.twitter.com/iwSwNioven — Angelo V. 👻 (@MrAngeloVenegas) November 13, 2021

El usuario Angelo V. compartió un video al respecto y afirmó que lo único que buscaba era que ningún otro animalito ‘caiga en poder’ de la periodista. “Seamos la voz de este angelito. Basta de tanto abuso”, agregó.

COLUMNISTA ES SEPARADA DE SUDACA.PE

Difundida la noticia, el periodista Paolo Benza informó, a través de Twitter, que Angela Ccanto fue separada de la parrilla de columnista del medio digital y aclaró que la comunicadora no formaba parte de la planilla periodística.

“Se solicitaron los descargos (de la periodista), los cuales no fueron satisfactorios. Entonces, en Sudaca.pe hemos tomado la decisión de separar a la persona de nuestra parrilla de columnistas (no formaba parte de la plana periodística). Abandonar mascotas no es tolerable”, twitteó.

PERIODISTA NEGÓ HABER ABANDONADO A RAMBO

La periodista Angela Ccanto también se pronunció tras la grave acusación, descartando que haya abandonado a ‘Rambo’. “Abandonar a un perro es dejarlo a su suerte sin que nadie que alguna vez lo conocieron sepan de su paradero.... La Sra. Milagros sabía que el perrito regresaría con ella, nunca me respondió diversas llamadas que le hice el día que llevé a ‘Rambo’ a su casa. Le dejé un mensaje de voz ya que no respondía. Llame a su puerta y nunca respondió, le dije que regresaba a ‘Rambo’ cómo fue la decisión, que le comuniqué semanas atrás”, escribió en sus redes sociales.

La periodista también consideró que esta denuncia tiene la intención ‘de perjudicarla’ y ‘atacarla políticamente’. “..en toda esta historia mal contada y con mentiras, hay un error y lo acepto, el no haber insistido para Milagros recibiera a ‘Rambo’ en sus manos. Llamé a la puerta y nadie respondió, e indiqué a la señora que le entregaba a ‘Rambo’ como le había avisado”, agregó en su publicación.

