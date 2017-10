Periodista de ATV pone en duda violación a censista y Pamela Vértiz lo repudia en Twitter

"Ya pues, seré el primero en decirlo sin miedo. La violación a la censadora me parece raro pues". Este fue el comentario que publicó en Facebook el periodista de ATV Christian Bayro, luego de que se confirmara que una empadronadora fue violada en Villa El Salvador por Marco Antonio Luza.



Pero eso no fue todo. Su comentario provocó las reacciones de muchos usuarios, quienes lo calificaron de "machista". "Al señor le parece raro, por ende es verdad. Por eso decimos #PerúPaísDeVioladores", escribió una usuaria. A lo que Bayro respondió:



"Yo vivo en Perú y no soy violador, estúpida... así que si quieres decirle violador a alguien, dilo con nombres... no con tu generalidad de mierda".



Y agregó:



"Feminazi de mierda, estoy harto de que alguien que no piense como ustedes las feministas tengan categoría de cromagnon... o algo peor.... así que saca tu puto hashtag de mi face (sic) que me haces ponerme a tu nivel y como eres experta en estupideces... me ganas"



"Ahí está el comunicador en todo su esplendor, insultando cuando ya no puede defenderse", comentó otra usuaria.



Ante la ola de críticas, Bayro decidió disculparse, pero ya era muy tarde:



"Me he expresado maleducadamente sobre un tema sensible y superpuse mi a veces virtud, a veces defecto de pensar lo que pienso. Si ofendí, pido mil disculpas a quienes se vieron afectadas por mi opinión. Aprendí mi lección...acepto mi error y si...#perúpaísdevioladores".



Horas más tarde, Pamela Vértiz, quien también labora en ATV, usó su cuenta de Twitter para condenar los comentarios de Byro.



"Este sujeto ya pidió disculpas, pero me valen un cuerno. Esto es misoginia y machismo puros. Y si, públicamente lo repudio", tuiteó Vértiz.