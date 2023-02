La periodista Fátima Chávez no pudo evitar quebrarse luego de conocer el caso de Nicolás, un niño de 11 años que nació con espina bífida, un solo riñón y una serie de comorbilidades que afectan su salud y calidad de vida.

En el informe, Soledad, madre de Nicolás, denuncia que su pequeño quedó con severos daños luego que médicos del Hospital Rebagliati le hicieran una cirugía de nefrectomía. “ Me explicaron que era requisito quitarle su único riñón para entrar a la lista de espera y que, si no accedía, no podían agregarlo en la lista”, detalló Soledad a las cámaras del noticiero.

Madre denuncia presunta negligencia médica

“Abrieron a Nicolás por la espalda, no encontraron el riñón. Lo abrieron por delante, tampoco lo ubicaron. En ese buscar es que le han rasgado el diafragma, se le tuvo que estripar el bazo y tuvieron que extraerlo, perdió un litro de sangre”, detalló su madre. “Debido a esta operación estuvo con respiración artificial y se generó una neumonía. Al doctor que lo operó, le dije él tiene riñón derecho, y el me dijo: ‘Ah no sé, a mí me dijeron riñón izquierdo”, puntualizó la madre.

Hasta el día de hoy, la madre de Nicolás no recibe respuestas respecto a lo que sucedió en dicha operación. Tras escuchar la denuncia, la conductora del noticiero se sensibilizó y pidió a las autoridades del Hospital Rebagliati asuma la responsabilidad de lo ocurrido.

“Es un niño que quiere vivir”, dijo la periodista con la voz entrecorta, para luego decir: “Por favor, los del Hospital Rebagliati y EsSalud reconozcan lo que pasó, la madre solo les está pidiendo una oportunidad para darle calidad de vida a este niño que se lo merece. Y como otros tanto que se la merecen, en medio de una lista tan larga para obtener un nuevo órgano para continuar viviendo, con esa alegría deslumbrando a su familia”.

TE PUEDE INTERESAR