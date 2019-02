Periodista de Trome es brutalmente agredida por vecino porque le dijo que le ponga correa a su perro | FOTOS

¡COBARDE ATAQUE! Gabriela Chiappe, periodista de Trome, sufrió una brutal agresión por parte de un vecino del edificio donde vive. El sujeto la golpeó en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo cuando estaba a punto de ingresar a su departamento, en San Borja.



Gabriela se encontraba junto a su novio Augusto Morales Giraldo en el momento que fue golpeada por Mario Valenzuela Delgado. De acuerdo a la denuncia policial, el sujeto los esperó en la puerta de su vivienda para amenazarlos de muerte y a gritar que no le importaba las denuncias que le pusieran. "Los voy a matar", vociferaba frente a ellos.

Denuncia policial que Gabriela interpuso contra Mario Valenzuela

"Nosotros hicimos caso omiso a sus amenazas y entramos al dpto. En un acto cobarde, este tipo vino corriendo, empujó mi puerta mientras estaba entrando y nos agarró a puñetazos. Todo a vista y paciencia de su pareja. Luego se fue corriendo hacia su casa, ubicada a 4 metros de la mía", escribió Gabriela Chiappe en su cuenta personal de Facebook.



"Yo cerré la puerta, cogí mi celular y salí a grabarlo. Fue en ese momento que este sujeto levanta tres banquitos de plástico rojo que tiene apilados al lado de su puerta y me los revienta en la cabeza, ocasionándome cortes en los brazos y rostro. Mientras me daba más puñetazos. Su mujer (si es que se le puede llamar de esa manera) se reía y me decía 'ahora pues'", agregó Gabriela.

Pedido de garantías personales que la gobernación atendió tras la agresión a Gabriela

Completamente nerviosa y llorando por la brutal agresión, Gabriela llamó a la policía cuyos efectivos llegaron a los pocos minutos, pero el agresor ya tenía preparada su defensa. "Se justificaban diciendo que nosotros los hostigábamos".

POLICÍA NO QUISO DETENER AL AGRESOR



Al llegar a la comisaría de San Borja, Gabriela detalla que la policía toma su manifestación y tras realizar los trámites pertinentes le indican que eso era todo y se podía regresar a su casa, mientras Mario Valenzuela Delgado quedaba libre de manera impune y sin que se considere que había agredido físicamente a una mujer. Incluso, algunos efectivos de esta dependencia policial le indicaron que ellos no podían detenerlo si antes no pasaba por el médico legista.



Indignada por el maltrato que estaba sufriendo, Gabriela Chiappe insistió que Mario Valenzuela Delgado quede detenido, porque no solo la había agredido física y psicológicamente, sino que también la había amenazado de muerte.

"Viendo mi rostro y mis brazos cortados, mi polo manchado de sangre, me dan la orden del médico legista y nos dicen que volvamos a nuestra casa. Argumentaron que no podían detenerlo hasta no tener los resultados de ese examen. Luego recibieron la denuncia de los agresores, quienes nos denunciaron a nosotros por agresión. Que quede constancia que jamás me remitieron al CEM, como me dijeron que debía haber sido el proceso en la Gobernación de San Borja, donde solicité mis garantías", acotó Gabriela.



"Esta no es la primera vez que denunciamos a MARIO VALENZUELA DELGADO. El día lunes, este sujeto le metió un cabezazo a Augusto Morales Giraldo y le rompió la boca. ¿La razón? Le dijimos que recoja las heces de su perro y que le ponga correa, tal y como lo establece la ordenanza municipal 484-2012-MSB-A (multa de 10% de una UIT). Tras esa primera agresión, Augusto sentó la denuncia en la comisaría de San Borja, pasó médico legista y fuimos a la Gobernación del distrito a pedir garantías, cuya audiencia está pactada para el 10 de marzo. Muchos vecinos se acercaron a brindarme su apoyo y hasta informarme que el sujeto debe 3 años de alquiler, 6 meses de mantenimiento, tiene otra denuncia por agresión de parte de otro vecino e innumerables peleas con residentes del mismo edificio", dice parte de la denuncia que Gabriela compartió por redes sociales.

PUBLICÓ SU DENUNCIA EN FACEBOOK