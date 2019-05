Perro guía de invidente se perdió hace 15 días en Breña ¡Ayudemos a encontrar a Isaac!

Juan Pérez Salas es un hombre con discapacidad visual. Lamentablemente, hace 15 días su perro lazarillo, Isaac, un labrador de 11 años, salió corriendo de su vivienda, en Breña, y jamás regresó.

El hecho ocurrió en la cuadra 12 de la calle Juan Bernal y Berneo. La mascota es uno de los cinco perros guía que existen en el Perú. Según Canal N, Juan Pérez trajo al labrador desde Estados Unidos en 2011.

"Recibimos entrenamiento con una profesora especializada en perros guía. Él me acompañó siempre, para caminar más ligero y me sirve de compañía para no sentirme tan solo", declaró Juan Pérez.

Cualquier información sobre el paradero de Isaac, pueden comunicarse al teléfono 926841433 o en la Unión Nacional de Ciegos, ubicada en la cuadra 479 de la Plaza Bolognesi en el distrito de Lima.