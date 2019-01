Personas desaparecidas: Familia busca a menor de 14 años que salió de su vivienda en Villa el Salvador y no regresó

Una menor de 14 años identificada con las iniciales X.M.T.F. se extravió el pasado martes 08 de enero en Villa El Salvador al promediar las 10:30 a.m., según detalló su madre Judith Franco Pérez. La adolescente salió de su vivienda a vender marcianos de frutas en calles cercanas, pero nunca regresó y sus familiares están desesperados por encontrarlos.

La madre informó que su pequeña hija salió del hogar ubicado en el Sector 6 grupo 2 MZ D Lote 2 del distrito de Villa El Salvador.

“Ella salió de mi casa a vender sus marcianos. Ella lo hacía por necesidad. Yo a veces la acompañaba a vender, yo le decía que ya no lo haga, pero ella quería para comprarse algunas cosas. Ese día mi hijita me dijo que su hermana salió con su caja de marcianos. Yo cuando llegué a mi casa, ella ya no estaba”, señaló Judith Franco.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la menor. La familia ya realizó la denuncia de la desaparición en la comisaría del sector.

La jovencita viste una casaca marrón, polo color crema, short color blanco y zapatillas de color azul. Mide 1.45 cm de altura, tiene el cabello castaño y tez trigueña.

Las personas que la ubiquen o tengan cualquier información que contribuya con su paradero pueden contactar con los siguientes números: 954558066, 988745247, 912531146.