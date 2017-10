El pleno del Congreso de la República sesionará solo hasta la 1 de la tarde con el objetivo de que los parlamentarios puedan ver el trascendental partidoPerú vs. Argentina que se disputa mañana. La información la reveló Canal N.

Las selecciones de Perú y Argentina se enfrentarán mañana a las 6:30 de la tarde en La Bombonera de Buenos Aires, por las Eliminatorias al mundial Rusia 2018, por este motivo el Congreso no sesionará por la tarde.

El partido de la selección peruana con Argentina hará que las labores parlamentarias terminen antes de lo previsto. Todo el país se encuentra enfocado en lo que será el resultado de este decisivo duelo de clasificación.

Recordemos que días antes, el congresista Guido Lombardi había mencionado que las labores en el pleno no 'eran tan rígidas' y que, de no acabar antes del partido, él, por decisión propia se retiraría del hemiciclo para ver el Perú vs. Argentina.

Algunos parlamentarios también expresaron su entusiasmo por el partido Perú vs. Argentina y mencionaron que asistirían al pleno con las camiseta blanquirrojas en señal de apoyo de la selección.