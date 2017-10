Seguridad garantizada para los hinchas. Un total de 1475 efectivos resguardan mañana a los fanáticos de la Bicolor dentro y fuera del Estadio Nacional durante el decisivo partido Perú vs. Colombia para lograr un cupo para elMundial Rusia 2018.



Víctor Rucoba, jefe de la Región Policial Lima, aseguró que el Perú vs. Colombia es considerado de alto riesgo. Por eso, se movilizarán efectivos de diferentes divisiones policiales para que cumplan sus labores de seguridad.



En la zona adyacente del estadio estarán ubicados unos 350 efectivos entre personal de la Policía Montada, expertos en explosivos y de emergencias. Se sumarán 956 policías en los alrededores del coloso deportivo donde se desarrollará el Perú vs. Colombia.



A partir del mediodía, se impedirá el tránsito vehicular en Paseo de la República, entre la Av. 28 de Julio e Isabel La Católica. Desde las dos de la tarde se abrirán las puertas del coloso de José Díaz para que las personas ingresen y a las 6:30pm. se iniciará el Perú vs. Colombia



Rucoba aconsejó a los hinchas acudir al partido con DNI y evitar comprar entradas de reventa, pues podrían ser falsificadas. “Ya hemos detectado venta fraudulenta de entradas por Internet”, aseguró.



Policía dirige el tránsito alentando a la selección peruana.