Perú: La corrupción es uno de los mayores problemas y gobierno de Alan García es el más corrupto, según Ipsos

La corrupción es un problema nacional. De acuerdo a la reciente encuesta realizada por Ipsos para Proética, dados los hechos del último año como el caso Odebrecht y Lava Jato, solo por mencionar los más mediáticos, la percepción de corrupción como problema nacional ha aumentado.



Los ciudadanos entrevistados identificaron la corrupción (52%) y la delincuencia (57%) como los principales problemas del Perú en la actualidad. Sin embargo, al interior del país, la corrupción ocupa el primer lugar.



Corrupción en la política. Un tercio de encuestados considera el gobierno de Alan García como uno de los más corruptos, seguido por el de Alberto Fujimori y Ollanta Humala. Por otro lado, el 75% califica de ineficaz el gobierno de PPK respecto a la lucha contra la corrupción.



Pero eso no es todo. El Poder Judicial y el Congreso de la República son considerados como las instituciones más corruptas del país, seguidos por la Policía Nacional.



Asimismo, los actos de corrupción como pagar coimas o piratear servicios públicos han incrementado con respecto a la medición anterior, pues dos de cada tres encuestados no considera estas acciones como negativas.



La mayoría declara no haber pagado coimas. Entre los que sí lo hicieron, este pago fue a un policía.