Una quinceañera pucallpina es un nuevo ejemplo de que los deportes de fuerza también son un campo en el que las mujeres pueden tener éxito. Mayumi Silva Ramírez (15) comenzó a entrenar con palo de escoba y sabiendo ponerle ‘punche’ a cada día se ubicó entre las cinco mejores del Campeonato Sudamericano de Levantamiento de Pesas 2022.

Mayumi mide 1.58 metros de estatura y levanta hasta 70 kilos, por lo que es considerada como la mejor de su categoría en levantamiento de pesas.

Jovencita joven promesa del deporte. (Isabel Medina / Trome).

Mayumi es de Pucallpa y tiene potencial para el levantamiento de pesas

Ella nació y creció rodeada de naturaleza, cerca del río en el cálido distrito de Callería en Pucallpa y en el 2018 llegó a Lima. “Con mi hermana Estefanía y mi mamá vinimos en busca de mejores oportunidades. Me animé a practicar este deporte inspirada por mi hermana que también lo practica”, dijo.

Tiene una medalla de oro en competencia nacional, y con solo siete meses de entrenamiento en la sede Legado VIDENA, Mayumi logró que la Federación Peruana de Levantamiento de Pesas ponga los ojos en su rendimiento y potencial y fue elegida para representar al Perú en el sudamericano, ubicándose entre las cinco mejores del continente.

Mayumi pesa 59 kilos y carga hasta 70 kilos

Su esfuerzo, perseverancia y disciplina mejoraron no solo su índice de masa corporal sino también su competitividad. Y ahora, esta adolescente que pesa 59 kilos puede levantar peso de hasta 70 kilos.

“Al inicio entrenaba con un palo de escoba, luego con barra. Ahora con técnica de envión cargo 70 kilos y en arranque 55″, preciso Mayumi.

Le gusta el juane y este año acaba el colegio

La joven deportista contó a Trome también que le encanta el juane, el chicharrón de pota o pescado y los tacos, y que este año termina su etapa de colegio.

“Combinar sus estudios escolares con el deporte competitivo no ha sido fácil, pero lo está logrando. Estudio en las tardes (de 1 a 6 p.m) y temprano en las mañanas entreno (8 a 10 am.,) y hago tareas. He terminado cuarto año con buenas notas”, dijo.

Sepa que:

Su mamá Luci Ramírez Vargas labora a tiempo completo como costurera y es aficionada al vóley.

Viven en San Luis y el pasatiempo de Mayui es la repostería.

La joven es promesa deportiva en levantamiento de pesas y señaló que son mitos que ese deporte causa cambios bruscos en el cuerpo o no deja crecer.

