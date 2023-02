Los picarones, sabrosura del Perú, están dentro del Top 10 de la lista de los 50 mejores postres fritos del mundo. Mira qué otros dulces están en el ranking de la prestigiosa publicación gastronómica TasteAtlas.

Esta ‘delicia mundial’ figura en el reciente ranking de TastleAtlas o ‘Atlas del sabor’, considerado también como una guía de experiencias gastronómicas del mundo. Allí describen a este postre peruano como “sabrosos y fritos, también se les conoce como donas peruanas . A la masa se le da forma de aro y se fríe en aceite caliente, luego se rocía en los picarones un dulce de miel de caña (…)”.

Delicias peruanas en lista mundial de postres fritos. (Entrevista y foto: Isabel Medina / Trome).

Picarones de quinua, de maíz morado y otras innovaciones

Trome conversó con Lina Montedoro, experta picaronera que fue una de las exponentes de Mistura y prepara sus delicias en el mercado Satélite Santa Rosa, destacó sus innovaciones que incluso potencian el sabor peruano de los picarones.

“Los picarones ya no solo son de zapallo y camote y con miel de higo (tradicionales) , se pueden disfrutar de quinua, de kiwicha, de cañihua, de maíz morado, de papa nativa, y otros insumos peruanos y balancear su dulzor con la rica miel de maracuyá o la de chicha morada u otras”, dijo la señora Lina a Trome.

Delicias peruanas en lista mundial de postres fritos. (Entrevista y foto: Isabel Medina / Trome).

Picarones... hasta robóticos

Entre las innovaciones también están los ‘Pikarones robóticos’ de Humberto Díaz, quien los prepara con máquina que él mismo creó.

Con este emprendimiento, cada picarón sale parejito (en su forma) al otro. La máquina permite al señor Humberto que la preparación sea más sencilla y no hay contacto directo con la masa. Los fines de semana lo puede encontrar en Playa Agua Dulce.

Entre las innovaciones están los 'Pikarones robóticos' de Humberto Díaz, quien los prepara con máquina que él mismo creó. (Foto: Trome).

¿Cuáles son los mejores postres fritos en el mundo, según Taste Atlas?

La lista 50 Best Rated Deep-Fried Desserts in the World (50 mejores postres fritos calificados en el mundo) de Taste Atlas es encabezada por Pisang Goreng de indonesia. Algunos atribuyen su ubicación en el ranking a que son muy amigables con el bolsillo y también fáciles de preparar, ya que son plátanos fritos, que pueden tener variantes añadidas como el chocolate.

Los picarones se ubican en el puesto 6 de la lista, superando a otros postres fritos también muy conocidos como: churros (puesto 9), buñuelos (puesto 16), leche frita (puesto 17), doughnut (puesto 18), helado frito (puesto 27), malasadas (puesto 28), bolas de Fraile (puesto 49), entre otros.

Picarones, dulces embajadores de la ‘Marca Perú'

La inclusión de los deliciosos picarones en el Top 10 de esta lista mundial de mejores postres fritos, publicada por el famoso portal gastronómico Taste Atlas, también fue destacada en un post de Marca Perú, con expresiones como “¡delicia mundial!”.

Aunque todavía no tiene una fecha oficial, en los últimos años se celebra cada 26 de octubre, con festivales que presentan innovaciones y reconocimiento a los picaroneros.

Sepa que:

Se consume todo el año, especialmente en la celebración del Señor de los Milagros.

Delicias peruanas en lista mundial de postres fritos. (Entrevista: Isabel Medina / Foto: Trome).

