Perú sí irá al Mundial, con su selección panadera por lo que se están disputando las finales para definir a los mejores exponentes que nos representarán en la Copa IBA Munich, que se realizará en Alemania en el 2023 .

Entre ellos está la joven tarapotina Valerie Tejada, emprendedora panadera que acaba de ganar la categoría de Mejor Pan Innovador en el Segundo Campeonato Nacional del Munaypan, organizado por la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN).

“Es el Kakawmanta Pannini. Busco revalorar productos de la Amazonía a través del pan. Por eso me presenté preparando pan con cacao (en pasta y nibs) y majambo, y para la idea me inspiró un gran amigo que conocí en Chazuta. Hace tres años soñé con participar en este concurso, estuve nerviosa, pero convencida de dar lo mejor y ahora estoy feliz y agradecida con todos los que me han acompañado en este proceso”, dijo Valerie.

Ella explicó que su pan “tiene fermentación larga que lo hace más nutritivo, con muchas vitaminas, antioxiidantes, mayor calidad proteica además de los beneficios del sabor, aroma y durabilidad”.

Panaderos peruanos en Campeonato Nacional del Pan 2022. Compiten en tres categorías: tanta wawa, pan francés y pan innovador. (Trome / Isabel Medina)

Inició emprendimiento en pandemia

Valerie estudió administración de empresas, también le gustaba la panificación y se capacitó para su emprendimiento . Tras dejar su trabajo en una empresa financiera, asumió el reto de emprender en plena pandemia y su ‘Panadería Don Hoo’ ha ido creciendo y se está manteniendo con éxito. Allí preparan pan de leche, de yema, integral, maíz, ciabtta con orégano, multigranos, empanadas y mucho más.

“Desde hace muchos años me gustaba el rubro y decidí emprender. Estudié panadería, pastelería y cuidamos mucho la fermentación para que el pan sea sumamente rico. Empezamos a las 5 de la mañana y el pan sale en la tarde”, detalló.

Además, Valerie tiene talento para el canto y en sus redes también aparece cantando, por ejemplo, temas de B-52′s.

Panaderos peruanos en Campeonato Nacional del Pan 2022. Compiten en tres categorías: tanta wawa, pan francés y pan innovador. (Trome / Isabel Medina)

Campeones 2022

Junto a Valerie Tejada también resultaron ganadores Víctor Pisfil (Lambayeque) en la categoría Mejor Pan Francés y Saúl Mamani (Arequipa) por el Mejor Pan Tanta Wawa.

Panaderos peruanos en Campeonato Nacional del Pan 2022. Compiten en tres categorías: tanta wawa, pan francés y pan innovador. (Trome / Isabel Medina)

Panaderos peruanos en Campeonato Nacional del Pan 2022. Compiten en tres categorías: tanta wawa, pan francés y pan innovador. (Trome)

Campeones 2021

Ellos se suman a los tres campeones 2021 del Primer Campeonato Nacional del Munaypan, que también destacan con sus emprendimientos en la panificación.

Crhistabel Valencia (Mejor Pan Tanta Wawa), Jaime Salazar ‘Takiri’ Baker (primer lugar en categoría Mejor pan innovador, al presentar su preparación con quinua) y Christhian Delgado (ganador en categoría Mejor pan francés).

Panaderos peruanos en Campeonato Nacional del Pan 2021. Compiten en tres categorías: tanta wawa, pan francés y pan innovador. (Isabel Medina / Trome)

Selección peruana del pan

Pío Pantoja, presidente de la ASPAN, precisó a Trome que “en estos dos años el concurso ha tenido 181 panaderos, de los cuales han resultados estos seis ganadores y en febrero 2023 realizaremos la gran final de donde saldrán los tres de la ‘Selección peruana del pan ’ que viajarán al Mundial del Pan en Alemania. Allá competirán en las categorías de pan salado, pan dulce y pan artístico. Viajarán con un coach y con la barra de panaderos”.

Panaderos peruanos en Campeonato Nacional del Pan 2021. (Trome / Isabel Medina)

Sepa que:

El concurso nacional valoró el amor por la panificación, técnicas y uso de la masa madre (fermentacion que da más suavidad, humedad y aroma).

Para el Mundial del Pan, el Perú será el único país latinoamericano que irá a esta competencia en la que también competirán Noruega, China, Rusia, Holanda, Japón, Francia, Suecia, Grecia, Ucrania, Alemania y España.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¡Panaderos de campeonato! Maestros peruanos del pan hacen brillar a la Blanquirroja

Tottus celebra 20 años en Perú: Ofertas, vales de 10 mil soles y es elegido ‘Mejor lugar de trabajo para Millennials 2022′

TikTok: Conoce al escritor y profesor ‘tiktoker’ que con videos de un minuto ayuda a resolver dudas de ortografía