‘NERVIOSOS’

Se decía que Perú Patria Segura, partido de Renzo Reggiardo, no estaría en las elecciones de octubre. El excongresista lo rechazó y afirmó que quienes hablan así ‘están nerviosos’…



¿RENUNCIA?

Jorge Castro no se siente cómodo en el Frente Amplio. Denunció que no reconocen su trabajo y que lo fustigan permanentemente. No descartó renunciar a la bancada de izquierda. Uyuyuy…

BICAMERAL

De no mediar problemas, hoy se iniciaría, en la Comisión de Constitución del Congreso, el debate para el retorno a la bicameralidad. Hay opiniones encontradas en este asunto. Ayayay…



‘AJUSTARSE’

Karina Beteta chancó a los jueces supremos por ganar un sueldo mensual superior a los 34 mil soles. Dizque ahora que el país está en momento de crisis, debieron ajustarse el cinturón…

ENTREVISTAS

César Nakazaki, abogado de Ollanta y Nadine, dice que hay periodistas que lo atacan solo porque no les da entrevistas. Pregunta si es válido. Y él mismo da la respuesta: ‘No’.

