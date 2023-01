Su simpatía, pasos de baile y especial movimiento de sus caderas y trenzas sorprendieron en TikTok en plena pandemia y hoy es una de las reinas de esta aplicación, supera el millón y medio de seguidores. ¿Ya la viste bailando el más reciente éxito musical de Shakira con Bizarrap?

La tktoker puneña Lourdes Gutiérrez, más conocida como Cholita Lu, tiene 26 años y desde niña le pone alegría y ritmo a su vida, que no ha estado ajena de dificultades.

Cholita Lu le pone alegría y ritmo a cada día y sus videos de TikTok llegan a ser virales. (Capt, / Trome).

¿Dónde nació Cholita Lu y cómo empezó en TikTok?

Nació en Desaguadero, en hogar humilde y de joven se estuvo manteniendo con la venta ambulante de ropa, pero la pandemia la dejó sin poder hacer negocio. Se preguntaba qué hacer y bastaron un par de videos con la gracia de sus movimientos y empezó a hacer ‘virales’.

“Tengo la suerte de que veo un video de alguna canción que me gusta, me grabo y puede ser viral”, dice. Sabe que el ritmo que pone a sus polleras multicolores pone de vuelta y media a TikTok .

Lourdes Gutiérrez o 'Cholita Lu' le pone alegría y ritmo a cada día y sus videos llegan a ser virales en TikTok. (Compos. Isabel Medina / Trome).

Cholita Lú, al ritmo de Shakira

Baila salsa, merengue, criollo, reguetón y por supuesto huaino. Y aunque ha revelado que gusta más de la música de Rosita Espinar, no se aleja de otros ritmos ni de la moda y así ni la ‘Session 53′ de Bizarrap y Shakira se le escapa.

En 22 segundos elegidos de esa canción (Esto es para que te mortifiques, mastiques, ... yo contigo ya no regrespo ni aunque me llores... yo solo hago música perdón que te salpique “) y con sus polleras bien puestas, hizo su coreografía que supera 3 millones de reproducciones. “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan y yo también sé facturar”, dijo entre risas Cholita Lú.

Le pone alegría y ritmo a cada día y sus videos llegan a ser virales. (Compos. Trome).

Ella ha aclarado que ‘está soltera, pero nunca sola’, y con el ‘swing’ a flor de piel sigue conquistando con sus divertidos pasos de baile.

“Que lindo bailas”, “Me encannta su flow y el.movimiento de la falda”, “Son adictivos tus tiktoks”, “Les ganó a todas las Barbies”, “Buen movimiento”, “¡Esa es la actitud!”, “Qué estilo: cómo cuando no tienes que enseñar todo para ser viral”, “tremenda energía que transmites, que bella”, son algunos de los cometarios de seguidores nacionales y del extranjero.

Sepa que:

Debajo de sus modernas polleras puede llevar hasta siete enaguas.

puede llevar hasta siete enaguas. Vendiendo pan y aguas frescas se compró un celular para poder grabar.

se compró un celular para poder grabar. Tiene videos que superaron los 9 y 12 millones de reproducciones y sigue creando contenidos.

de reproducciones y sigue creando contenidos. Le gusta mucho bailar y también quiere incursionar en canto.

