Tiene 1.6 millones de seguidores en TikTok, y sigue sumando fans y admiradores. Su simpatía y bailes con especial movimiento de caderas no solo hacen lucir más sus polleras sino que han convertido a la Cholita Lu en una reina de esa aplicación. Bastaron 22 segundos de su versión bailando el tema éxito de Shakira con Bizarrap (Session 53), para su ‘boom’ en redes sociales, por lo que varios la llaman en broma ‘Shakira peruana’. Trome conversó con ella, en su nueva visita a Lima.

Sin Ferrari ni Twingo, con ‘Pique-cito’

Lourdes Gutiérrez (26) es la Cholita Lu y está en Lima. Trome fue testigo de su encuentro con ‘Pique-cito’ (Oswaldo Pacheco o ‘Pachequito’), quien vistiendo camiseta del Barcelona y con su 1.30 metros de alto no se amilanó y a falta de Ferrari o de Twingo, llegó en mototaxi para llevarla a pasear.

“Ni aunque me llores ni me supliques”, le dijo ella entre risas, captando la broma.

"Ni aunque me llores ni me supliques”, le dijo bromeando Cholita Lu a 'Pique-cito'. (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Alan Ramírez / Trome).

Cholita Lu: “Tuve mala suerte en el amor, me engañaron”

“Creo que esa canción (de Shakira) identifica a cualquier mujer que sufrió engaño. Yo también tuve mala suerte en el amor. Salía de viaje con mi familia, antes de ser tiktoker, y me engañaron. No estoy en busca de alguien, pero cuando se dé, me gustaría una pareja que me apoye, que confíe en mí, y nada de celosos”, dijo Cholita Lu a Trome.

Cholita Lu ‘factura’ contenta y solterita

Además, reconoció que hay galanes que la buscan incluso por Instagram, pero “estoy contenta solterita”. “Antes paraba triste, pero esta cholita ya no llora, ahora factura, aunque se arrepientan mis Piqués”, nos dijo aumentando con su sonrisa la espontaneidad que la caracteriza.

Empresas buscan a la Cholita Lu

En la calle muchos la reconocían, le pedían ‘selfie’ y, ante el pedido de una seguidora, se animó a grabar junto a ella un tiktok.

‘Cholita Lú, qué bonito verte’, ‘enséñame a bailar como tú’, ‘eres una mujer emprendedora’, le decían .

Y no solo crecen los admiradores. Trome conoció que grabó con el Metro de Lima y grandes empresas (entre ellos centros comerciales, cadena de zapatería, supermercado, etc.), están tras ella.

“Al inicio me decían ‘no hagas eso, pasarás roche”, dice Cholita Lu

Lourdes también remarcó que la Cholita Lu no es personaje. “No hay diferencia entre la Cholita Lu y yo. Soy como me ven. Alegre, bailarina; también bastante hogareña, pero si quiero divertirme más y salgo, no solo bailo sino que armo el tono, ja,ja ”.

Siguiendo en la entrevista con Trome, Cholita Lu añadió que sus aventuras con TikTok empezaron imitando canto y bailes. “Al inicio me decían ‘no hagas eso, pasarás roche, haces el ridículo’. Pero mis ‘trends’ empezaron a tener llegada hasta desde México, Nueva York, Argentina, Bolivia , Brasil, .... También me han entrevistado en Bolivia. Y todo empezó por afición”.

“Pocos imaginaron a una cholita bailando reguetón’

También contó que tiene planeado venir a vivir a Lima dentro de unos meses. “Además, quiero cantar, antes solo cantaba en la ducha y la cocina, pero voy a estudiar y afinarle un poquito. Bailo cumbia, chicha, huaino, todo ritmo, pero pocos imaginaron ver una cholita, como yo, bailando reguetón ”, afirmó.

Cholita Lu también sufrió por amor, pero dice que ya lo superó. Le pone alegría y ritmo a cada día y 'ya no llora, ahora factura'. .(Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Alan Ramírez / Trome).

Cholita Lu le pone alegría y ritmo a cada día. @Oswaldo_elpeke, como 'Pique´cito, destacó también el carisma y agilidad de la tiktoker puneña . (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Alan Ramírez / Trome).

Sepa que:

Lourdes Gutiérrez, Cholita Lu, nació en Desaguadero , Puno, frontera con Bolivia, Vive en Tacna, con sus hermanos menores. Allá estudia pastelería, cría gallinitas y cuyes.

, Puno, frontera con Bolivia, con sus hermanos menores. Allá estudia pastelería, cría gallinitas y cuyes. No le teme al trabajo: Ha sido comerciante ambulante (golosinas, pan con aguas frescas, frutas, ropa), manejó mototaxi, fue ayudante de costura, trabajó para una empresa ofreciendo Internet, etc.

Ha sido comerciante ambulante (golosinas, pan con aguas frescas, frutas, ropa), manejó mototaxi, fue ayudante de costura, trabajó para una empresa ofreciendo Internet, etc. Le gusta: El caldo de quinua, el caldo de cabeza, la trucha frita y el arroz con pollo.

Para divertirse ella prefiere series del estilo de ‘La Reina del sur’ y ‘Señora Acero’ .

y . En sus visitas a Lima conoció la playa, ‘surfeó’, y canales de televisión la pasearon en helicóptero, parapente, yate, pista de patinaje y en el puente colgante de las Lomas de El Mirador (San Juan de Lurigancho).

