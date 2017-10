Perú vs Argentina: La ansiedad y presión psicológica del hincha.  Tips para controlarlas. [FOTOS]

La ansiedad aumenta y hasta los nervios se pondrán de punta a mendida que se acerca el encuentro Perú vs Argentina, por las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

“Las ansias que produce ver un partido de fútbol deben ser manejadas adecuadamente para controlar las emociones. Lo mejor es que el espectador esté en compañía de amigos o familiares para generar un bienestar emocional, facilitando la liberación del estrés producto de situaciones que puedan agobiar a la persona cual fuere el resultado del partido”, sostuvo el doctor Yuri Cutipé, director de Salud Mental, del Ministerio de Salud (Minsa).

El especialista remarcó que “uno de los mejores logros de la selección peruana es que está uniendo al país, y debemos pensar en enviar vibras positivas para el seleccionado. Disfrutemos la jornada deportiva como lo que es, se gane, empate o pierda. Hagamos de este momento una fiesta nacional”, señaló.



Miles de hinchas peruanos y brasileños se encuentran en el Estadio Nacional donde alentarán a su equipo en este importante partido por Eliminatorias Rusia 2018. (Fotos: Agencias) Miles de hinchas peruanos y brasileños se encuentran en el Estadio Nacional donde alentarán a su equipo en este importante partido por Eliminatorias Rusia 2018. (Fotos: Agencias) Miles de hinchas peruanos y brasileños se encuentran en el Estadio Nacional donde alentarán a su equipo en este importante partido por Eliminatorias Rusia 2018. (Fotos: Agencias)

GANE, EMPATE O PIERDA

Cutipé indicó que es mejor disfrutar el partido de nuestra selección peruana considerando el momento especial que no se daba hace muchos años. “Si el equipo gana, disfruten saludablemente, sin excesos. Si pierde, que también puede suceder, conviene dialogar sobre esa frustración como una manera de aliviarnos”, afirmó.

También aconsejó actuar responsablemente y reflexionar sobre las conductas que modelamos en los niños, ya que ellos imitan lo que ven y reciben de nosotros.

CONSEJOS PARA DISFRUTAR MEJOR EL PARTIDO

*Aproveche el momento de ver fútbol como espacio para compartir en familia y los amigos, fortaleciendo lazos con los compatriotas.

*El hincha debe respirar lentamente para controlar la ansiedad.

*Evite la excesiva expectativa, esperando resultado favorable (genera estrés, presión psicológica).

*Use frases motivadoras durante el encuentro.

*Vea el partido en grupo. Hable, grite, libere emociones.

*Disfrute el juego, no esté pendiente del marcador o solo aumentará la presión.

*Valore el rendimiento del equipo y no del resultado.

*Si es hipertenso, diabético o tiene otra enfermedad crónica: No se olvide de sus medicamentos.

*Si tiene problemas coronarios: evite fumar y tomar licor, no coma mucho, descanse bien, duerma temprano.