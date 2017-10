Peru vs. Argentina: Congresista Maritza García le declaró su amor a Paolo Guerrero [VIDEO]

"Lo recontra amo". Estas fueron las declaraciones de la congresista Maritza García, presidenta de la Comisión de la Mujer, cuando le preguntaron por el futbolista Paolo Guerrero.



El periodista Jimmy Chinchay animó a García a dar un eventual resultado del Perú vs Argentina. La legisladora no demoró en asegurar que la selección ganará 1 - 0.



García indicó que el autor del gol será Paolo Guerrero, a quien le declaró su amor. "Todos quieren a Paolo Guerrero. La congresista Letona dijo que ama a Paolo Guerrero, ¿usted?", le preguntó el periodista. A lo que García respondió emocionada: "Lo amo y lo recontra amo siempre y cuando haga el gol de hoy".



Como se sabe, el pleno del Congreso de la República sesionará solo hasta la 1 de la tarde con el objetivo de que los parlamentarios puedan ver el partido Perú vs. Argentina.



Este jueves Perú y Argentina se verán las caras en uno de los encuentros más atractivos de la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Los 'once' de Ricardo Gareca marchan en la casilla 4 de la tabla de posiciones (clasificación directa), mientras que los de Jorge Sampaoli en el quinto lugar (repechaje). Ambos tienen 24 puntos y solo la diferencia de goles los separan.



Perú vs. Argentina se inicia a las 6:30 p.m. (hora peruana) por Movistar Deportes 703 (cable) y ATV (señal abierta).