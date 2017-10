Cómo no alentar a la blanquirroja que hoy se enfrenta a Argentina para hacerse un lugar en el Mundial Rusia 2018. Esta mañana, los conductores de la Rotativa del aire, de RPP, aparecieron vistiendo la camiseta de la selección peruana. Sin embargo, quien llamó fuertemente la atención fue Patricia del Río. ¿La razón? Era la única que no llevaba la camiseta. ¿Por qué?



El hecho no pasó desapercibido por los usuarios de las redes sociales, quienes rápidamente la acusaron de "no ser peruana". "La del Río no es peruana porque no se puso polo", escribió un tuitero.



Pero del Río no demoró en responder y explicar el motivo por el que no la vieron con la camiseta de la selección puesta.



Amo a mi selección. No me pongo la camiseta porque cuando la uso a Perú le va mal. Es mi cábala. No estamos para experimentos. — Patricia Del Río (@padelriol) 5 de octubre de 2017

"La del Río ya explicó 20 veces que si se pone la camiseta a Perú le va mal. No estamos para arriesgarnos. Es mi cábala", respondió la periodista.



Y en otro tuit, reafirmó su amor por la selección y volvió a aclarar que no usar la camiseta es nada menos que su cábala: "Amo a mi selección. No me pongo la camiseta porque cuando la uso a Perú le va mal. Es mi cábala. No estamos para experimentos".​



Hora antes, del Río invitó a sus oyentes a compartir la emoción por la selección nacional: "Lo mejor del fútbol es la emoción compartida. Ya estamos en la Rotativa del aire llenos de emoción. Únanse a nuestra alegría".