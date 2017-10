Perú vs Argentina: Realizan ritual nativo para alentar a la blanquirroja [VIDEO]

La ilusión de ver a la blanquirroja en el Mundial Rusia 2018 es fuerte. Es por ello que este jueves decenas de peruanos no dudaron en vestir la camiseta de la selección (u otra prenda con los colores patrios) para expresar su apoyo a la selección nacional.



Todo vale. El hecho es que la comunidad nativa de Tsachopen, en Oxapampa, no quiso quedarse atrás y también se sumó a la fiebre por el fútbol. Algunos pobladores se pintaron el rostro con los colores del Perú utilizando achiote.



Pero eso no fue todo. De acuerdo a Canal N, realizaron un ritual, el cual consistió en hacer un recorrido hacia un árbol ancestral -de más de 80 años- que la comunidad cuida celosamente.



'El ritual de vibración' se realizó al pie del antiguo árbol, conocido también como 'árbol de la boa'. El árbol, según las creencias de la comunidad, brinda fuerza para vencer obstáculos y recargarse de energías positivas.

​

La expectativa por el Perú vs Argentina se vive desde los lugares más recónditos y originarios del Perú. El Perú, como pocas veces, unido por el mismo deseo.



Y es que Perú vs Argentina es uno de los encuentros más atractivos de la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Como se sabe, la blanquirroja se ubica en la casilla 4 de la tabla de posiciones (clasificación directa), mientras que la albiceleste en el quinto lugar (repechaje). Ambas selecciones tienen 24 puntos, solo la diferencia de goles los separan.