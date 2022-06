El Gobierno definirá entre hoy y mañana declarar feriado el lunes 13 de junio desde el mediodía para que los peruanos puedan ver el partido entre Perú vs. Australia por el repechaje al Mundial Qatar 2022. El ministro de Cultura, Alejandro Salas, adelantó que este día sería “recuperable”.

En diálogo con RPP, el funcionario explicó que este tema está aún en agenda del Consejo de Ministros, pero necesita conceso debido a que un grupo de titulares de diversas carteras está en comisiones al interior del país como son los casos de los equipos que se encuentran en Las Bambas (Apurímac) y en Arequipa por el conflicto entre mineros.

“Lo hemos venido conversando [tema del feriado por el repechaje]. Hay ministros que han estado de comisión en diversas ciudades del país, pero los que nos quedamos tuvimos una reunión el martes en la tarde y el premier por disposición del presidente manifestó que preliminarmente vayamos viendo este tema, el lunes 13 para que sea un feriado digamos recuperable a partir del mediodía porque creo que no hay que engañarnos como peruanos: no hay peruano que no quiera ver ese partido ”, remarcó.

“La selección peruana en estos últimos años nos ha generado mucha identidad, mucho nacionalismo y creo que es importante darles la oportunidad a todos los peruanos el hecho de poder ver esos televisores como Perú va a clasificar porque no hay duda de que vamos a ir a Qatar . Y el sector privado podría acogerse a esta medida. Estamos esperando poder reunirnos los ministros, estamos viendo la forma de reunirnos. Podría ser hoy día en la tarde o a más tardar mañana. Este es un tema que sí lo vamos a discutir.

La selección peruana se enfrentará el lunes 13 de junio en Doha, capital de Qatar, a su similar de Australia por el pase al Mundial.

