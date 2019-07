¿Será feriado el lunes 8 de julio si Perú se corona campeón de la Copa América 2019? ¡Aquí te decimos la verdad!

Mañana domingo Perú podría coronarse campeón de la Copa América 2019 y los más de 31 millones de peruanos celebraremos a más no poder, pues volveríamos a subirnos al podio como los mejores de América 44 años después. De ser así, al igual como pasó cuando la selección peruana clasificó al Mundial Rusia 2019, el Gobierno podría decretar el lunes 8 de julio como feriado no laborable.



En esa oportunidad el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo comunicó a la población que si Perú clasificaba al Mundial, otorgaría el feriado no laborable compensable para el sector público. En tanto, para el sector privado, eran los empleadores quienes decidían.



Sin embargo, aquel comunicado del Ministerio de Trabajo se dio con un día de anticipación al partido Perú vs. Nueva Zelanda. Pero en esta oportunidad, y a horas de disputarse el Perú vs. Brasil por la final de la Copa América 2019, esta medida podría ser casi imposible. En todo caso, el MTP tiene la última palabra y será el único ente en comunicar si se declara feriado o no.



En caso de declararse feriado no laborable, esta medida solo sería para el sector público, cuyos trabajadores deberán compensarlo en los días posteriores.

En el caso de las empresas privadas, este feriado deberá ser acatado previo acuerdo entre el trabajador y el empleador, pero lo más probable es que se permitan ciertas flexibilidades, como permitir que los empleados lleguen un poco más tarde.



Recordemos que este mes de julio, el Gobierno ya decretó feriados no laborables el 26 y 27 de julio por el inicio de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y 28 y 29 por Fiestas Patrias.