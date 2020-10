¡Contigo, Perú! A vísperas del partido Perú vs Brasil, la blanquirroja se hará sentir no solo con los banderazos desde casa sino que ‘la mejor hinchada del mundo’ apoyará vistiendo camisetas, mascarillas, polos, gorras, vinchas…y otras prendas alusivas a nuestra bicolor.

Trome encontró que la ilusión de clasificar al Mundial Qatar 2022 también empieza a crecer en el emporio textil de Gamarra, que saca pecho con lo mejor de su producción deportiva y ha puesto a la venta más de 100 mil prendas blanquirrojas y con diseños personalizados.

“Tenemos buen stock, incluso buzos, bodys y shorts. En la cuadra 16 del jirón Humboldt hay desde talla ‘cero’ (bebés) hasta doble XL, con ofertas y camisetas desde 5 soles (niños) y 10 soles (adultos). Además, a un sol y en menos de 5 minutos, se personaliza con el nombre y número de su preferencia”, dijo a Trome la presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña.

Enfatizó que es mercadería de primera, de buena calidad, no saldos ni ‘con yaya’. “Con prendas 100% nacionales se apoya a la selección y se ayuda a la reactivación del empleo en Gamarra”.

SIGUEN PIDIENDO LA ‘9’ Y LA DE CARRILLO

Explicó que el rubro de ropa deportiva involucra a más de 1,500 empresas y está solo al 20% de operaciones, “porque la pandemia llegó en campaña escolar, no se vendieron ni los buzos, no hubo campeonatos, Copa América ni Olimpiadas y no hay gimnasios”.

Y aunque Paolo Guerrero no está jugando, la camiseta del ‘9’ es la que más sale. “La gente lo quiere mucho, y con los golazos de André Carrillo también piden esa y siempre las de Jefferson Farfán, Edison Flores … incluso las de Gareca. Vamos con fe, ánimos y fuerza. Así sea con un gol, pero que la selección gane. Eso nos alegra y motiva como peruanos y nos permite reactivarnos”

SEPA QUE:

*Hoy, banderazo desde casa a las 7 de la noche.

*Mañana, 14 mil policías con apoyo de las Fuerzas Armadas controlarán la seguridad, informó el general Jorge Luis Cayas, jefe de la región Policial Lima.

*Están prohibidas las reuniones y aglomeraciones. Multa de 258 soles.