Perú vs Colombia: Apareció bulldog francés por el que ofrecieron 6 entradas y 6 mil soles [VIDEO]

La buena noticia. Esta mañana, una familia denunció la desaparición de su mascota: un perrito de raza bulldog francés. Según indicó Latina, la mascota se perdió el domingo. Desde entonces, sus dueños no han dejado de buscarlo.



Tal fue la tristeza de la familia Echevarría, del Callao, que este martes ofrecieron como recompensa nada menos que 6 entradas en palco para el Perú vs Colombia con tal de recuperar a su mascota.



Pero eso no es todo. Además de las entradas, ofrecieron 6 mil soles.



Luego de que se dio a conocer la noticia en TV, una familia llamó al canal para contar que habían encontrado a la mascota reportada como perdida. Fue así que Liam, como se llama el perrito, pudo reencontrase con su dueña.



Los niños de la familia que hallaron al can lo entregaron entre lágrimas, pues se habían encariñado con Liam, sin embargo, reconocieron que el perrito tenía que volver a su verdadero hogar.