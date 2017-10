Perú vs. Colombia: Detuvieron a más de 15 personas por vender entradas falsas y robadas a hinchas

Varios hinchas se quedaron sin ver el decisivo partido de Perú vs. Colombia por culpa de los revendedores que los estafadores con entradas falsas y robadas. Los agraviados pagaron hasta cuatro mil soles para la tribuna popular.



Según los efectivos del Grupo Terna, más de 15 personas fueron intervenidas en los exteriores del Estadio Nacional por cometer este delito. Luego, fueron trasladados a la Comisaria Petit Thouars, en Cercado de Lima, en donde también se hicieron presentes las víctimas.



“Llegué con la ilusión de ver a mi equipo. Cuando quise entrar me dijeron que la entrada que compré para la zona norte no era original”, contó un hincha colombiano. Agregó que le cobraron 300 dólares por el ticket falso.



Otro estafado, que vestía la camiseta de la bicolor, aseguró que pagó 4 mil soles por entradas, que habían sido reportadas como robadas. "Vengo desde Arequipa. Me dijeron que eran verdaderas, por eso las compré”, dijo muy decepcionado el agraviado.