Perú vs Colombia: ¡EL COLMO! Eliane Karp le desea suerte a la selección blanquirroja con foto con Toledo 

Muchas figuras televisivas y políticos han utilizado sus redes sociales para desearle suerte a la selección peruana por el decisivo encuentro frente a Colombia. No podía ser la excepción, Eliane Karp, ex primera dama, quien utilizó su Facebook para desearle buen augurio a la blanquirroja.



La foto le causó sorpresa a muchos debido a que en la imagen aparece junto al prófugo ex presidente Alejandro Toledo. La imagen esta acompañada de un marco con motivos peruanos con la frase: Vamos, Perú, sí se puede.



De inmediato muchos seguidores decidieron comentar la imagen. Algunos hacen referencia a los episodios donde supuestamente Alejandro Toledo estaba pasado de copas. Frases como "saca las chelas" son escritas en la foto de Eliane Karp.



Por supuesto, la foto también provoco algunas reacciones de "Me enoja". No es para menos, el ex presidente se encuentra prófugo de la justicia peruana desde febrero de este año. Alejandro Toledo tiene que responder por la presunta coima de US$ 20 millones que recibió por parte de la empresa Odebrecht.



El partido Perú vs Colombia se juega en este momento en el Estadio Nacional. El ganador de este enfrentamiento se asegura su pase al Mundial Rusia 2018.





