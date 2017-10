Las entradas para el Perú vs. Colombia que se vendieron por Internet a través de Teleticket salieron como pan caliente y se agotaron en tan solo 3 horas y 20 minutos. Sin embargo, aún existe un modo para conseguir dos boletos.



Una familia busca desesperadamente a ‘Toto’, un perro de raza Shih Tzu color caramelo de 12 años que se perdió en el Rímac, y ofrece como recompensa a la persona que lo encuentre dos entradas para el Perú vs. Colombia en la zona sur.



“Por favor, devuelvan al perrito que la recompensa va a ser dos entradas para el partido Perú vs. Colombia. Apiádense de nosotros y devuelvan al perrito. Es viejito, tiene 12 años. Él sufre del corazón. Tiene soplo al corazón”, señaló su dueña a Canal N.



Familia ofrece dos entradas para el Perú vs. Colombia a quien encuentre a su perrito 'Toto'

‘Toto’ se perdió el viernes 29 de setiembre a las 5 de la tarde en la cuadra 1 de la calle Cabildo, en el Rímac. Sus dueños llevan cuatro días buscándolo y se encuentran desesperados ya que la ausencia de su mascota les ha dejado un vacío grande en su hogar.



Si lo encontraron lo pueden llevar a traer la calle Cabildo 166 departamento 201, en el Rímac, o pueden llamar a los teléfonos 382-4540 o el 999323544. Dos entradas para el Perú vs. Colombia aguardan a la persona que logre reunir a ‘Toto’ con su familia.

