Perú vs Colombia: Escolares chiclayanos alientan a la selección peruana con esta frase

Hoy es el día que muchos peruanos han estado esperando. Perú se enfrentará a Colombia a las 6:30 de la tarde por su pase al Mundial Rusia 2018, y la expectativa es indescriptible, pues la última vez que nuestro país clasificó a un mundial fue en 1982. Han pasado 36 años y hoy todos tenemos el mismo deseo: que Perú vaya al mundial.



La fiebre por la blanquirroja ha contagiado a grandes y chicos. Si para el Perú vs Argentina muchos escolares asistieron a clases con la camiseta de la selección. Esta vez, no solo vistieron los colores de la bicolor, sino que además formaron una frase con sus cuerpos para alentar a los 'once' de Ricardo Gareca.



"Sí podemos Perú". Esta fue la fue que los alumnos del colegio Túpac Amaru, del distrito de Tumán, en Chiclayo, le dedicaron a la selección nacional.



En las imágenes difundidas por Canal N se ve a un grupo de alumnos recostados en el patio del plantel formando la frase.



"Todos con un solo corazón y un solo grito decimos: Arriba Perú", señaló uno de los maestros. "Nosotros no perdemos las esperanzas como peruanos de ver a Perú en un mundial. Vamos a ver a once soldados en una cancha batallando", dijo una alumna.



El Perú vs Colombia se realizará en el Estadio Nacional de Lima y será transmitido por Movistar Deportes y ATV (6:30 p.m. / hora peruana).