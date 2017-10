Todos los servicios expresos del Metropolitano adelantarán este martes en dos horas su recorrido habitual, es decir a las 15:00 horas, a fin de facilitar el acceso de los hinchas al Estadio Nacional por el Perú vs. Colombia por las Eliminatorias Rusia 2018.



Además, se ha dispuesto que el servicio Expreso 8 del Metropolitano tenga una parada adicional, solo por ese día, en la estación Estadio Nacional en ambos sentidos, desde las 15:00 horas hasta el fin de su servicio.



De esta forma, se complementará la atención que brindan los servicios Expreso 1 y los regulares B y C con paradas en dicha estación, favoreciendo a los usuarios del norte y sur de Lima que se dirijan al coloso de José Díaz para alentar a la selección peruana.



Usuarios incómodos tras inmensas colas en las estaciones del Metropolitano

Después del Perú vs. Colombia, entre las 20:30 hasta 21:30 horas, estarán disponibles unos 16 buses retenes que irán directamente a la estación Estadio Nacional desde la Estación Central y la Estación Plaza Flores para facilitar el retorno de los hinchas.



Se ha dispuesto, además, reforzar la seguridad con la presencia de 12 agentes y 15 orientadores que brindarán la debida atención a los usuarios del Metropolitano en la Estación Estadio Nacional.



Dada la gran expectativa, Protransporte recomienda a los usuarios del Metropolitano tomar sus precauciones y salir con la debida anticipación de sus casas, centros de trabajo o estudio, así como recargar con tiempo sus tarjetas para evitar colas en las taquillas y máquinas expendedoras para evitar que se registre otro colapso como el ocurrido durante el Perú vs. Argentina.



No se permitirá el ingreso de personas en estado etílico ni bajo los efectos de alguna droga. Tampoco se dejará entrar a personas con bultos grandes que puedan incomodar al resto de pasajeros. Los menores de edad deben viajar acompañados, siempre de la mano y bajo la supervisión de un adulto.

