¡Prohibido perderse el Perú vs. Colombia! El Gobierno declaró jornada no laborable, a escala nacional, para los trabajadores del sector público entre las 16:00 y 23:59 horas del martes 10 de octubre, según un decreto supremo publicado en la Edición Extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.



Las horas dejadas de laborar por los servidores estatales se compensarán en la semana posterior o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función de sus propias necesidades. La recuperación de las mismas, precisa la disposición, se sujetará “a parámetros de razonabilidad” y no afectará el descanso semanal obligatorio del trabajador.



En ningún caso, el tiempo de trabajo que incluye la recuperación de horas podrá ser mayor al periodo dejado de laborar. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, los titulares de las entidades del sector publico adoptarán las medidas necesarias para garantizar a la comunidad la provisión de los servicios que resulten indispensables, precisa la norma.



Selección peruana entrena en el Estadio Nacional previo a su duelo con Colombia

Los centros del trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en el decreto supremo, previo acuerdo entre el empleador y su personal, quienes deberán establecer la forma cómo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de trabajar. A falta de un acuerdo el empleador será el que decida.



La decisión gubernamental, entre otros considerandos, tiene como objetivo facilitar la implementación de las medidas de seguridad establecidas para el Perú vs. Colombia, que se jugará este martes a partir de las 18:30 horas, en el Estadio Nacional, por las Eliminatorias Rusia 2018.

