No solo ‘Cuevita’ tiene talento para el baile. El arquero de nuestra selección peruana, Pedro Gallese, demostró que también sabe menear las caderas al ritmo de festejo a un día del esperado partido Perú vs. Colombia.



En un video, compartido en Instagram por Carlos Cáceda, se ve al cómo Pedro Gallese muestra sus pasos de baile en un cuarto del hotel de la concentración, el Swissotel, para demostrar que tiene algo de talento en las venas. Al verlo, su compañero Cáceda no puede evitar reírse.



Sus seguidoras quedaron cautivadas con los movimientos de Pedro Gallese. “Hermoso, me encanta. Tiene su ritmo, bien que mañana te espera un gran día”, escribió una de ellas.



Como se sabe, las imágenes de Christian Cueva enseñando a bailar a su menor hija la contradanza de Huamachuco también enternecieron al país entero. "Pie derecho, así eso, eso. Esa es mi huamachuquina. Ahora nos paramos y viene así de nuevo…", se le escucha decir al popular ‘Aladino’.



Pedro Gallese se lució bailando festejo