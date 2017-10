La expectativa por el partido Perú vs. Colombia ha llegado a su pico máximo. Luego del empate conseguido en la Bombonera con Argentina, la esperanza de llegar al mundial Rusia 2018 aumentó a niveles sin precedentes.

Comerciantes hicieron colas en el emporio comercial de Gamarra para poder adquirir las camisetas de la selección peruana, que venderían en el Perú vs. Colombia. Además, los reporteros se dieron con la sorpresa que los precios habían subido hasta tres veces su valor inicial.

Polos que anteriormente estaban 15 y 25 soles, hoy han llegado a picos de 60 soles, debido a la expectativa por el partido Perú vs. Colombia. En reportajes anteriores, se dio a conocer que el precio de confección de cada polo era de 5 a 10 soles, por lo que el precio que tienen ahora es exagerado.

Así también lo creyeron los comerciantes que hacían cola en Gamarra para conseguir los polos que revenderían en las calles. Ellos pidieron que se bajara el precio de los polos, que se elevaron debido a la escasez del producto por el partido Perú vs. Colombia.

"Me estoy andando por todos sitios buscando mercadería y no encuentro. Ya no hay polos", dijo una comerciante que se encontraba haciendo cola en una de las galerías de Gamarra para conseguir uno de los polos a usar en el Perú vs. Colombia.

"Esperamos que haya porque la gente está que sale sin nada. Se han agotado los polos", comentó otra comerciante, quien también expresó su desacuerdo con los elevados precios de los polos de la selección peruana, que se venderías para el partido Perú vs. Colombia.

"La maldad, demasiado. 60 soles, 80 soles de lo que estaba 25 soles. Vine para comprar pero es mucho", dijo un cliente de Gamarra que había ido al emporio para encontrar el polo de la selección, que usaría en el partido Perú vs. Colombia, al mejor precio y se encontró con la sorpresa de la escasez y alza de precios.

