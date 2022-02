La selección peruana afrontará un partido frente a su similar Ecuador esta noche, 9 p.m. para ponerse más cerca del Mundial Qatar 2022. El jefe de la Regional Policial Lima, general PNP Jorge Angulo Tejada, informó que más de 2.000 agentes serán desplegados dentro y fuera del Estadio Nacional y en puntos críticos de la capital con motivo del encuentro deportivo que contará con presencia de público- con aforo limitado- debido a la pandemia del COVID-19.

“Hay mucha expectativa, van a haber mucho público [por el partido]. Se estima que haya 33 mil 160 personas. Una serie de actores están comprometido a garantizar la seguridad antes, durante y después de este evento deportivo. Las personas van a ingresar con su entrada porque no van a entrar a la zona de acción para aquellos que no portan la entrada. No habrá venta ambulatoria”, señaló para TVPerú.

“La entrada al estadio será a partir de las 5 de la tarde. Entendemos que hay mucha expectativa, pero tenemos limitaciones que tenemos que cumplir”, manifestó el general Angulo.

Operativo PNP - declaraciones de Gral Jorge Angulo https://www.tvperu.gob.pe/

Por su parte, el jefe de la División de Tránsito PNP, indicó que 250 policías de tránsito orientarán a los conductores debido a que se aplicará un desvío vehicular. Recomendó a los asistentes llegar al Estadio Nacional en transporte público y evitar usar vehículo particular.

Así como se realizó en anteriores encuentro deportivos, el plan de seguridad para el Perú vs. Ecuador contempla desplazamiento de vehículos patrulleros y motocicletas. Asimismo, participarán miembros del Escuadrón de Emergencia, Grupo Terna y de las unidades de Servicios Especiales, Canina y Caballería, como también personal de las comisarías de la zona.

El general indicó que los miembros de la PNP se desplazarán para garantizar la seguridad de los asistentes, y sobre todo garantizar el distanciamiento correspondiente para evitar posibles contagios de COVID-19. También estarán reforzando la seguridad para evitar aglomeración de personas o uso de pirotécnicos en los exteriores del Estadio Nacional.

Como es público, para este encuentro las autoridades dispusieron un aforo del 70%; además, todos los asistentes deberán contar con el esquema de vacunación completa contra el COVID-19 más la dosis de refuerzo.

Serenos y brigadistas desplegados

la Municipalidad de Lima desplegará más de 100 miembros del personal operativo para brindar apoyo en la seguridad dentro y en los exteriores del Estadio Nacional.

Serenos, fiscalizadores e inspectores de tránsito estarán ubicados en las calles aledañas al primer recinto deportivo, a fin de garantizar la fluidez vehicular, impedir el comercio informal y velar por la integridad de los espectadores.

En tanto, un grupo de más de 50 brigadistas de la comuna metropolitana ayudará a mantener las condiciones de seguridad dentro del estadio y orientará a los espectadores ante una posible evacuación, en el caso de que hubiera alguna emergencia.

Por su parte, el Equipo de Intervención Rápida (EIR) estará pendiente de cualquier eventualidad que ocurra en las inmediaciones. Además, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER MML) mantendrá constante comunicación, con el objetivo de brindar seguridad a todos los asistentes.

En tanto, desde la central de videovigilancia de la Municipalidad de Lima se realizará un monitoreo permanente del espectáculo deportivo, a fin de reportar a la Policía Nacional y los bomberos cualquier incidencia.