Perú al Mundial: Hinchas persiguen a Jefferson Farfán en auto para agradecerle por el gol [VIDEO]

Cómo no agradecerle. Unos hinchas peruanos se cruzaron con Jefferson Farfán cuando estaban al volante, y no dudaron en alcanzar su lujoso auto para agradecerle el gol que hizo ante Nueva Zelanda.



En un video en Twitter se ve el momento en que un auto con dos personas a bordo persigue a Jefferson Farfán en una avenida, hasta coincidir con él. Se cree que la grabación se registró en el distrito de La Molina.



"Estamos atrás de Farfán para darle los respectivos saludos", dice una pareja en el video, que como era de esperarse, ya es viral en las redes sociales. "Saludos Farfán. Lo máximo. Qué golazo", dice ella. "No sabes cómo grite tu gol", dice él.



Del otro ángulo, Jefferson Farfán, quien conduce acompañado, disminuye la velocidad, sonríe, y no duda en responder el gesto de los emocionados hinchas.

El gol de Jefferson Farfán



El gol de Jefferson Farfán llegó en el minuto 27 de la primera parte del encuentro, cuando Perú dominaba el partido ante Nueva Zelanda.



Christian Cueva apareció por el borde izquierdo del campo, soltó la pelota al medio del área de Nueva Zelanda, y ahí estaba Jefferson Farfán para romper el marcador.



Tras el gol, Jefferson Farfán celebró llorando con la camiseta de Paolo Guerrero, quien se encuentra suspendido por la FIFA por caso de dopaje.