Perú vs. Nueva Zelanda: novios se casaron con camisetas blanquirrojas por amor a la selección [VIDEO]

Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO: La pasión por la selección peruana no tiene límites y más aún este 15 de noviembre, fecha clave en el que la Blanquirroja enfrenta al elenco 'kiwi' por el pase al mundial Rusia 2018.

En Magdalena del Mar, una pareja decidió contraer matrimonio civil utilizando las camisetas blanquirrojas puestas en plena ceremonia, esto en señal de apoyo al equipo de Ricardo Gareca.

César Augusto Falcón Giribaldi y Jessica Elizabeth Córdova Cáceres decidieron vestir la camiseta con los colores patrios en el que podría ser uno de los días más importantes de sus vidas, día en el que la selección peruana se juega la vida.

Como hecho curioso, los novios decidieron utilizar las camisetas con el dorsal '20' y '18', que utilizan Edison Flores y André Carrillo, respectivamente, como referencia al 2018, año en el que se realizará el mundial en Rusia.

Es importante mencionar que el Perú vs. Nueva Zelanda, en la ida, se tornó difícil para la selección peruana debido a la férrea defensa de los 'kiwis', en esta oportunidad la 'blanquirroja' no está dispuesto a ceder ningún espacio.



Para ello, Ricardo Gareca presentará en su once inicial un equipo totalmente ofensivo que logre romper la barrera de los 'All Whites', quienes llegaron a Lima con un exceso de confianza y hasta presumiendo de su empate 0-0 en Wellington.