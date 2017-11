Perú vs Nueva Zelanda: Policía interviene a 17 personas por revender entradas [VIDEO]

Pese a las recomendaciones de la Policía Nacional, esta mañana, varias personas llegaron a las afueras del Estadio Nacional para revender entradas del Perú vs Nueva Zelanda. Al menos 17 personas fueron intervenidas.



Fue así que se incautó 28 entradas para que sea sometidas a la autenticidad por parte de Teleticket y la Policía Nacional.



Si bien la reventa no está prohibida, los revendedores y compradores corren varios riesgos, entre ellos, el robo. Según Canal N, una persona sufrió el robo de sus entradas cuando pretendía revenderlas.



Jaime Urtecho, jefe del Grupo Terna, indicó que a muchas de estas personas -quienes salieron beneficiadas en el sorteo de entradas- se les presentó una emergencia o imprevisto, por lo que no podrán acudir al partido. "El día hoy se han visto con la necesidad de vender sus entradas", agregó.



Como se sabe, el Perú vs Nueva Zelanda será el partido más importante de la selección peruana en los últimos 35 años. La blanquirroja tiene que ganar sí o sí a Nueva Zelanda de local para clasificar a Rusia 2018.