Pepitas: PPK se puso la blanquirroja para animar al equipo de todos en el Perú vs. Nueva Zelanda por el repechaje

‘GUERREROS’

Antes del Nueva Zelanda-Perú, PPK publicó un video de aliento a la selección: “Viva el Perú... Todos somos guerreros. ¡Arriba Perú!”. La ilusión de ir al Mundial está intacta. Y no va a ser...



PROMESAS

Y siguen las promesas de los congresistas si Perú llega a Rusia 2018. El fujimorista Mario Mantilla indicó que daría ‘cinco vueltas a la Plaza Bolívar con todo su equipo’. ¿Les dará el físico? Hummm...



DIRECTORES

‘Vitocho’ García Belaunde pasa la voz que ‘dos denunciados por corrupción en los casos Chinchero y Collique están a punto de ser nombrados directores de Ositran’. Dice que ‘solo falta la firma de PPK’. Increíble...



ECOTEVA

Es para jalarse los pelos. El juez Abel Concha reveló que en el caso Ecoteva, a la fecha no se cuenta con ningún colaborador eficaz. O sea que Alejandro Toledo se ríe de oreja a oreja. ¡Qué cosa...!



VERÓNIKA

Verónika Mendoza dejó entrever que la desesperación de Keiko por tumbarse al Tribunal Constitucional y al fiscal Pablo Sánchez, se debe a que Marcelo Odebrecht la iba a hundir. Huummm...



GABRIEL I

Nos pasan la voz que Gabriel Prado, exfuncionario de Susana Villarán, anda desaparecido. Según la prensa española, su nombre figuraría en un documento del Banco de Andorra sobre una cuenta en la que depositó dinero de Odebrecht...



GABRIEL II

La congresista María Foronda asegura que el Frente Amplio no blindará a nadie. Según ella, si hay indicios, que investiguen incluso a la ‘Tía Regia’. Ayayayyy...

