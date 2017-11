¡Arriba Perú! No hay duda que todos los peruanos estamos unidos en el mismo objetivo: ver al Perú en el mundial Rusia 2018. Nuestra selección se encuentra a horas de jugar el primer partido del repechaje, que nos puede poner a un paso de la clasificación.

La confianza en nuestros seleccionados hace que muchos peruanos ya se imagines viendo a la selección en Rusia. Por eso, no sorprende que muchos se pregunten si podrán celebrar a lo grande el miércoles 15, cuando se conozca el resultado del partido que nos puede llevar al mundial.

Sobre eso, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha decidido pronunciarse y lanzó una promesa. "Si Perú va al Mundial declaro feriado al día siguiente del partido. ¡Solo si va al Mundial!", aseguró a Somos el presidente de la República.

Esto quiere decir que los peruanos podrán celebrar a sus anchas la clasificación de nuestra selección al mundial. Recordemos que el miércoles 15 de noviembre, Perú juega el último partido del repechaje en el Estadio Nacional. De ser positivo el score, nuestro país se jugaría su primer mundial en más de 35 años.

Sin duda el partido Perú vs. Nueva Zelanda será histórico para el fútbol peruano. La hinchada se encuentra más emocionada que nunca, con la posibilidad de ver a su selección tan cerca a un mundial. Algunos congresistas también se animaron a hacer promesas en caso Perú logre la ansiada clasificación a una Copa del Mundo después de 36 años.

El parlamentario acciopopulista Yonhy Lescano señaló que él “no se pelea en el Congreso” sino que hace “debate político”. “Que no se peleen, que no insulten, que no nos pongan mordazas. Eso sería maravilloso”, dijo.



Alberto de Belaunde también fue otro de los ‘padres de la patria’ que se animó a hacer una promesa en caso Perú asegure su pasaje a Rusia 2018: cantar la canción del Mundial con colegas de todas las bancadas.



