Con la finalidad de estrechar los lazos de pertenencia y cariño, especialistas en salud emocional recomendaron ver hoy en familia el esperado repechaje de ida Perú vs Nueva Zelanda, en busca de un cupo al Mundial Rusia 2018.



“Qué genial sería que se junten no solo los amigos, sino las familias para promover los lazos de cariño, de cercanía, que a veces no se dan debido, justamente, a las horas que los papás invierten en el trabajo”, comentó el director del Centro de Salud Mental Comunitario del Callao, Luis Ávila al referirse al Perú vs Nueva Zelanda.



Agregó que incluso se podría organizar en familia una parrilla o cena, ya que el horario lo ameritaría, pues el encuentro futbolístico Perú vs Nueva Zelanda se desarrollará a las 22:00, hora en que los adultos ya están liberados de responsabilidades laborales y hay más tiempo para compartir con los hijos.



“Es increíble ver cómo surgen enormes muestras de cariño entre amigos, incluso entre desconocidos, en situaciones como estas, entonces qué mejor que hacerlo en familia”, refirió el especialista.



Resalto que ahora es común ver a los padres disfrutando de un partido de fútbol junto a sus hijos, anotó, y "lo mejor de todo, viendo ganar a su selección, algo que muchas generaciones no han podido gozar".



Hacer catarsis juntos



El experto también dijo que esta noche debe ser un momento especial para compartir y hacer catarsis juntos. "Durante los partidos uno reniega, se alegra, estamos con los nervios de punta”.