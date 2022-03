Unos hinchas treparon e intentaron ingresar al Estadio Nacional a través de las rejas para ver el partido Perú vs. Paraguay, ya que no se les permitió el acceso pese a que tenían entradas en mano. Según señaló un agente policial a Canal N, el aforo del coloso deportivo ya habría llegado a su límite.

En el informe periodístico se mostró cómo las puertas del Estadio Nacional fueron cerradas con candado ante la presencia de decenas de hinchas que exigían su ingreso, incluso algunos con entradas en mano.

Un policía indicó que no ingresaría nadie más porque el aforo está al máximo. “Lamentablemente la Policía no vende las entradas... simplemente Defensa Civil ha explicado que ya no puede ingresar nadie”, señaló el agente.

Se desconoce si las entradas que portaban los hinchas son verdaderas o adulteradas, sin embargo, se evidenció la molestia de estos, pues aseguraron que gastaron una buena cantidad de dinero para poder apreciar el Perú vs. Paraguay.

Si Perú empata, qué resultados necesita la selección peruana

La mejor opción para la Blanquirroja en el Perú vs Paraguay es una victoria en Lima. No obstante, de lograr por lo menos un empate, la calculadora, una conocida ‘amiga’ de los hinchas peruanos, estará de vuelta, y es que los seguidores del cuadro inca también estarán a la espera de los resultados del Venezuela vs Colombia y del Chile vs Uruguay.

Si el marcador en el Perú vs Uruguay queda empate, la Blanquirroja deberá rezar que ni Colombia ni Chile logren ganar a Venezuela y Uruguay, respectivamente. Por lo tanto, es imperativo que los dirigidos por Ricardo Gareca logren sellar una victoria en casa.