Huamachuco, hermosa tierra que nos evoca nombres como Ciro Alegría, José Faustino Sánchez Carrión, César Vallejo, Abelardo Gamarra ‘El Tunante’ y Christian Cueva, tiene entre sus más queridas vecinas a una de las mujeres más longevas del Perú.

Doña María Marcelina Melón, a sus 117 años, está saludable y lúcida, informó el programa Pensión 65. Ella está vacunada contra el Covid-19, vive en una casita de adobe, y recuerda mucho el pastoreo de ovejas en las alturas de La Libertad, las verdes montañas, el cielo azul.

Guarda también en sus memorias su amor por Manuel Aranda, el hombre al que conoció en el campo, siendo muy joven, y con quien se casó. “Mi mamá me hizo casar con el primer hombre que conocí (…) Con el tiempo me enamoré de él”, cuenta, tras reconocer que no fue ‘amor a primera vista’.

Le gustaban las fiestas

La descendencia de doña María Marcelina es de 12 hijos y a todos les enseñó a tejer. Tiene también 33 nietos y 8 bisnietos. “Lo que más le pido a Dios es que cuide siempre a mi familia y me dé más años de vida con ellos”, señaló con ternura.

Doña María Melón es abuelita centenaria y ejemplo de fortaleza. Vive en una casita de adobe en Huamachuco y está saludable. (Pensión 65/ Compos. Trome).

La longevidad no le ha impedido movilizarse y puede caminar, con apoyo de su bastón. También contó que ha participado de costumbres como la esquila de alpacas, el pago a la pachamama con los criadores de alpacas y llamas, también del festival de yuntas y arado, la Fiesta Patronal de la Virgen de Alta Gracia , entre otras.

En esa festividad folclórica y religiosa también está presente la contradanza, que es una de las danzas liberteñas favoritas del futbolista peruano Christian Cueva. Se ha mostrado bailando contradanza también con su pequeña hija, pues el jugador le inculca las tradiciones del lugar donde creció.

Por su parte, doña María señala con tono emocionado: “me gustaban mucho las fiestas de mi tierra, me daba alegría sobre todo cantar y bailar huaynitos”.

Shámbar, arroz de trigo y cuy

Doña María también remarca que su etapa más feliz la ha tenido desde que tuvo a sus hijos.

“A ellos les enseñé a respetar, trabajar y los alimenté bien. Les hacía sopa shámbar, con trigo, menestras, distintas carnes… Esta comida es la que me ha hecho vivir tantos años”, afirmó.

Y añadió: “yo hasta ahora cocino mi plato preferido: cuy con arroz de trigo y revuelto de papa”.

Sepa que:

*Nació en el centro poblado de Cerpaquino, distrito de Sarín.

*Huérfana de padre desde muy niña, se dedicó al pastoreo y cocinaba para sus 8 hermanos.

*Vivió varios años en el sector Paigón, distrito de Chugay. Hoy su casa está en Huamachuco.

*El programa Pensión 65 del Midis tiene 577,043 usuarios en el país. Doña María señala que lo usa para su salud y alimentación.

