Con gran orgullo Perú recibió una gran noticia, la chef peruana Pía León fue galardonada esta mañana con el premio Best Female Chef 2021 (la Mejor Mujer Cocinera del Mundo) por parte de la organización The World’s 50 Best, especializada en reconocer lo mejor de la gastronomía mundial.

Pía León, a sus 34 años, dirige el restaurante Kjolle y es copropietaria junto a Virgilio Martínez de Central, restaurante reconocido a nivel mundial, donde ejerció de jefa de cocina durante 10 años.

“Ahora, León está lista para subir al escenario mundial y obtener el reconocimiento que se merece”, señaló la organización del prestigioso evento al darle el galardón a la destacada chef Pía León.

“Estoy feliz, después de tanto trabajo, es el momento perfecto, la plataforma perfecta para demostrar que, aunque a veces puede ser difícil, si tienes la voluntad y sabes lo que quieres, las cosas suceden en su propio tiempo y en el momento adecuado”, dijo Pia León en un comunicado compartido por 50 Best.

“Yo siempre he visto la cocina como un todo igual, entre hombres y mujeres, aquí es un tema de habilidad, dedicación, si te gusta cocina o no. Yo creo que actualmente sí es necesario (el reconocimiento a la mujer). Pero espero que de aquí a unos años ya no sea necesario. Tiempo al tiempo”, agregó para el diario El Comercio.

