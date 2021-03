Peruana lanza primer libro digital escrito por escolares de Pasco

ORGULLO PERUANO. Lesly Naomy Peña Castillo logró su ansiado ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), cuando apenas tenía 16 años. Aún no decidía qué carrera quería estudiar. Se le pasó por la mente Derecho, pero optó por Trabajo Social y no se arrepiente. Es consciente de que su tarea principal es servir a la comunidad. Por eso, acaba de publicar el primer libro en formato digital, hecho por estudiantes de secundaria y que busca revalorizar la identidad cultural de la provincia de Daniel Alcides Carrión, ubicada en Pasco.

El libro se llama “Paraíso Escondido: Relatos de mi tierra Daniel Alcides Carrión”, una recopilación de 12 relatos, escrita por ocho estudiantes de tercero de secundaria del colegio Ernesto Diez Canseco de la mencionada localidad. Se trata de cuentos contados por sus abuelos y personas adultas mayores, en busca de revalorizar su cultura y perennizarla en la historia a través de un libro, que pueden leer aquí.

El texto forma parte del proyecto Adolescencias construyendo historias. En diciembre del 2020, como parte de un curso del décimo ciclo de su carrera, junto con sus compañeras Linda Ocaña y Mariela Huamaní, comenzó a trabajar en él.

“El 26 de enero de este año lo presentamos vía Meet, con el apoyo del Gobierno Regional de Pasco y nuestra universidad. Muchos estudiantes no tenían computadora y nos pasaron sus relatos a mano por WhatsApp. Antes de escribir, ellos preguntaron a sus abuelos, a sus padres, porque todo se transmite de manera oral. Los chicos estaban muy emocionados de dar a conocer sobre su provincia”, afirma Lesly, ganadora de la Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

“Cada historia está acompañada de imágenes, muchas incluso dibujadas por los mismos escolares. En sus páginas se pueden leer mitos, leyendas urbanas y tradiciones, como el de la ofrenda sagrada al Tayta Jirca (padre de la montaña); la leyenda del hombre con pata de gallo; las maravillas de sitio arqueológico Huarautambo, que servía para albergar a los chasquis; el joven del poncho de lana, la leyenda del puente de piedra, entre otros relatos”, explica.

Esta iniciativa, de acuerdo a la becaria, busca compartir los saberes y memorias de nuestros antepasados y fortalecer los lazos de nuestra identidad, a pocos meses del Bicentenario de la Independencia del Perú. “La provincia de Daniel Alcides Carrión de Pasco tiene muchas potencialidades no solo en el turismo, sino también en la ganadería y agricultura. Nosotros tratamos de mostrar eso en el libro con los relatos, damos a conocer sus sitios más emblemáticos, que están llenos de historia. Lo que falta es implementar más políticas para que sea más conocida y pueda generar ingresos”, asegura convencida. El libro es una manera de lograr ello, por eso piensa replicar este proyecto en otras regiones, como Junín, siempre trabajando de la mano de escolares, los pequeños autores.

En el 2018, Lesly, quien es limeña, vive en el distrito de Carabayllo, y es hija de una ama de casa y un maestro de obras, se enteró del concurso Beca Permanencia, que otorga una subvención mensual a los estudiantes para su manutención, pero no pudo postular ya que su carrera no era elegible. “Siempre me gustó obtener buenas calificaciones, desde el colegio. Felizmente en el 2019 incluyeron a Trabajo Social entre las carreras elegibles para el concurso y conseguí ganar la beca. Mi mamá me motivó a postular. Es un incentivo que realmente necesitamos y con la pandemia aún más. Mi papá se quedó sin trabajo y la beca nos ayudó mucho”, comenta.