Un arequipeño logró un Récord Gunness a la colección más grande de dinosaurios del mundo y para él, este ‘universo jurásico’ va más allá de cuántos artículos siga sumando, pues cuenta que gracias a ellos incluso aprendió a hablar, leer y escribir.

La colección de César Canales (34) inició el 2002. “Los dinosaurios me gustaban y ya me acompañaban desde los cinco años, pero vengo de familia muy humilde, no tenía dinero, recién después de ser profesional (arquitecto e ingeniero industrial) y trabajar he comenzado a coleccionar, de todas partes del mundo, vía Internet, y de regalos de mis amigos por mi cumpleaños”, dijo en diálogo con Trome .

Los dinosaurios significan mucho para él porque de chico no podía leer, hablar ni escribir bien. “Conmigo emplearon la terapia de juguetes. Los dinosaurios me quitaron los nervios, los miedos, con ellos aprendí y hasta a la sustentación de mi tesis llevé a un tiranosaurio rex”, contó a este diario.

Arequipeño tiene el Récord Guinness por la colección de dinosaurios más grande del mundo. (Trome)

Lograr el Guinness de ‘Mayor colección de dinosaurios y artículos relacionados’ no fue fácil. Presentó en marzo 1,279 piezas, algunas no calificaron y le reconocieron 1,226.

“Me observaron más de 10 veces. Pidieron foto de cada artículo, un video, declaraciones juradas, notario, testigos…Vino Christian Chávez del Club de Coleccionistas de Autos de Escala en Arequipa, incluso la Policía de la comisaría de Santa Marta. Revisaron varias veces y este mes ya llegó el resultado, ha sido como la tesis de un coleccionista”.

Los primeros dinosaurios que tuvo fueron un apatosaurios y un tiranosaurio rex, que le dio su madre Juana Cueva. Ahora tiene 1,400 piezas y entre las más caras al Carnotaurus Demon de 1993, valorizado en 1500 dólares.

“Guinness solo registra artículos originales, pero mis dinosaurios más queridos son los que mi mamá me compró de niño. No son caros ni de marca, pero de valor inmenso”, aseguró con emocionada voz. (Isabel Medina)

SEPA QUE:

*Pertenece al Jurassic World Peru Coleccionistas.

*Su colección incluye muñecos, estampillas, tarjetas, fósiles, juegos de mesa (monopolio, ajedrez, …), libros, revistas, relojes, carteles, llaveros, área de película Jurassic Park, de National Geographic, de artículos de El Comercio como la colección de ‘Los Armaditos’, y mucho más..

*En Majes está el ´Parque Jurásico’ Querulpa y ha vuekto a abrir sus puertas.

