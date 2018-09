Peruano se graduó de ingeniero a los 60 años y en primer puesto de su promoción [FOTOS]

Mientras algunos se desaniman porque ‘están llegando a la tercera edad’, José Luis Romero, a sus 60 años, se acaba de graduar de ingeniero civil y en el primer lugar de su carrera, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Había dejado más de 35 años sus estudios universitarios, pero con 56 años de edad decidió volver a las aulas. “No me vean como algo fenomenal. Soy como cualquier padre. Tampoco busqué ser primero de mi promoción ni soy ‘chancón’, solo quise ser profesional, era un anhelo, lo tenía como espina, hasta lo soñaba”, dijo a Trome.

Puso un negocio, le fue muy bien, pero dice que ‘el dinero no llena’. Su esposa Marisa (ingeniera química) y sus hijos Joselo (ingeniero de software), Maira (contadora) y Nadia (administradora), lo apoyaron a y se animó a estudiar ingeniería civil.

No le fue fácil ‘moverse en el mundo digital . “En mi época, no conocíamos ni calculadora. Sacábamos raíz cuadrada, elevábamos al cuadrado, al cubo, hacíamos logaritmos, usábamos reglas de calculo... todo a mano. Cuando ingresé con las justas entraba a mi correo y webs de diarios, pero en el primer día de clases ya ni se usaba cuadernos todo era aula virtual, archivos... estaba perdidazo, pero los jóvenes amigos me ayudaron y la hice”, expresó.

Sabe que a su edad nadie lo contratará, pero contento dice que empleará lo aprendido y los avances de tecnología en su pequeña empresa de construcción. (I. Medina)

*Es jaujino. Desde el colegio fue alumno destacado.

*En 1974 ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le faltaba poco para acabar su carrera de ingeniería mecánica, pero se casó muy joven, tuvo que trabajar y no habia cursos de noche.

*En la UPC ingresó a un programa de estudio para ejecutivos. Estudiaba 3 ciclos por año, de noche.



